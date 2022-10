Nikko Ponce revela todos los secretos de “Contigo Capitán”, la biopic sobre Paolo Guerrero

Basada en hechos reales, “Contigo Capitán” narra el drama que vivió el futbolista peruano, Pablo Guerrero, en las vísperas del Mundial 2018. Se trata de la segunda serie biográfica producida por Torneos, y es la primera producción original de Netflix en el país vecino.

Protagonizada por Nikko Ponce, la biopic relata la situación que vivió el reconocido futbolista peruano a raíz de su doping positivo en la previa de un partido con su selección. Luego de clasificar con Perú, la estrella se enfrentó a una dura batalla legal al dar positivo en cocaína. La serie, que estrenó a comienzos de mes en la plataforma, cuenta la versión oficial de Guerrero y cómo vivió esos meses en donde casi se queda afuera del certamen de fútbol más importante del mundo.



“La versión de Paolo Guerrero era algo muy esperado, porque él nunca habló en profundidad de esto, así que en Perú, en la Argentina y en Latinoamérica se esperaba mucho poder ver esta serie”, dijo Nikko Ponce en un mano a mano con CARAS Digital. “Los comentarios han sido muy positivos, me han felicitado, a Paolo le gustó y eso es muy bonito”, agregó sobre la repercusión de la serie.

“Cuando me comentaron que era una serie para interpretar a Paolo y que era para Netflix -algo que yo buscaba mucho- y me comentaron que estaban pensando en mí, me emocioné mucho. En ese momento, agarré mi camiseta de Perú, me corté el pelo, empecé a hacerme todas las caracterizaciones posibles para poder tener este papel, era muy importante para mí”, agregó el actor sobre la oportunidad que se le dio y por la que luchó hasta conseguir el ansiado rol.

-¿Cómo fue encarar este proyecto?

-Que sea la primera serie original que Netflix hace con Perú para mí era muy importante y conllevaba una gran responsabilidad. Además, interpretar a Paolo, que es un jugador muy querido, que es el equivalente de Messi para los argentinos, lo vemos como un referente, entonces como actor era muy fuerte. Él siempre tuvo mucha predisposición a dialogar conmigo y ayudarme en mi trabajo, tuvo muy buena iniciativa, y terminé por ser una suerte de psicólogo y aproveché para estudiarlo a fondo.

-¿Cómo fue trabajar sabiendo lo complicado del caso que vivió Paolo Guerrero?

-Fue algo muy fuerte para él y también para el Perú que hacía 36 años que no iba a un Mundial, definitivamente eso fue una carga bastante fuerte. No sólo lo interpretaba a Paolo, sino en un momento muy difícil para él y el Perú.



Hasta ahora que salió la serie no se sabía la versión de Paolo y cómo vivió todo esto que fue muy grave y que conmocionó a nuestra sociedad. Yo quería contar su verdad. Hace unos días pude hablar con él y se mostró muy agradecido por cómo salió la serie, eso para mí es oro, tener ese feedback, me ha hecho sentir muy reconfortado.



La serie fue rodada en plena pandemia y debieron viajar por diferentes partes del globo, como Brasil, Suiza y la Argentina. "Cada país tenía su protocolo y fue duro grabarlo en pandemia, además de todo lo que ya conllevaba el proyecto", aclaró Nikko. "Felizmente, ninguno se enfermó de Covid".

"Siento que esta oportunidad que se abrió con esta serie para los actores de Perú es muy importante y espero que sigan surgiendo proyectos de este estilo", agregó el actor.