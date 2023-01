Josefina “Fini” Bocchino, luego de vivir tres años en Europa junto a su novio el chef Ignacio Crespo Campos de 27 años, está de regreso en Argentina. La hija de Andrea Frigerio y Lucas Bocchino en una entrevista con la revista “Hola!” reveló aspectos de su personalidad y los proyectos que tiene por delante.

Josefina “Fini” Bocchino junto a su novio el chef Ignacio Crespo Campos

Fini explicó que para el 2023 tiene varios planes y dijo: "En principio, voy a Barcelona a continuar con Limbo. Después, estoy abierta a todo lo que venga. Quiero seguir cantando, entrenando, aprendiendo, estudiando con los grandes profesores que hay en el país", detalló.

Luego Josefina explicó: "En el futuro quiero interpretar a un personaje que cante o, quizás, cantar en un escenario. Quiero hacer películas, teatro y trabajar con actores y directores increíbles, que me manden a castings y formar proyectos. Quiero que me conozcan acá. Y esta vez quiero que ese viaje sea acá", aseguró la joven.

Josefina Bocchino interpretando un personaje como actriz

“Limbo”, la serie en la cual participa tiene una particularidad especial, Andrea Frigerio es parte del elenco, por lo tanto, madre e hija viajan juntas a Barcelona para filmar y compartir en el destino europeo.

Josefina Bocchino explica que su personalidad es un mix entre sus progenitores, su padre, Lucas Bocchino: 50% artista y 50% hippie y a su vez asegura que con su madre tiene una relación especial.

Josefina junto a su papá Lucas Bocchino

Fini sobre Andrea Frigerio dijo: "Es espectacular en este momento. Ella me dio uno de los mejores consejos del mundo. En una de las primeras producciones fotográficas que hice, me dijo: “Sé vos misma”. Yo tenía 16 años y, desde entonces, sigo ese lema 100%: soy fiel a lo que quiero, a lo que siento, a lo que sueño, a lo que me apasiona", aseguró.

Andrea Frigerio trabajrá junto a su hija en la serie "Limbo"

En otro tramo de la entrevista fue consultada respecto de cómo vivió la pandemia en Europa donde vive con su novio, sus padres tenían preocupación y aclaró: "¡Seguro fue porque tanto ella como mi papá me extrañaban un montón! ¡Pero yo estaba cumpliendo un sueño!", enfatizó.

Josefina Bocchino hizo una enfática aclaración y explicó: "De ninguna manera me fui de la Argentina para escaparme o porque no tenía oportunidades laborales en el país. Con el pretexto de ir a tramitar la ciudadanía italiana, me fui a la aventura. ¡Amo ser actriz, pero también amo viajar!" relató.

GR