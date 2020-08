Pampita cruzó a Mica Viciconte tras defender a Nicole Neumann

Pampita se metió en la polémica entre Fabián Cubero y Nicole Neumann y, a pesar de su eterna enemistad, defendió a su colega.

Lo cierto es que esta reacción generó la respuesta de Mica Viciconte, quien salió al cruce de las palabras de la morocha. "Primero, obviamente primero tiene que conocer la interna. Uno no puede hablar sin saber lo que pasa puertas adentro", comenzó en El show del problema.

Luego, continuó: "Es muy fácil hablar o dar un consejo cuando la realidad es absolutamente otra. Segundo: nadie hostiga a nadie. Yo no salí a hablar del tema en ningún medio porque dije 'es un tema de salud en el que no me voy a meter y no voy a hablar' ".

Al escuchar estas palabras, la esposa de Roberto García Moritán también dijo lo suyo: “Vi la nota que le mostraron a Mica y me la editaron porque dije un montón de cosas lindas de Fabián que no lo pusieron y obviamente no servía poner eso la cortaron".

"Sigo dándole el mismo consejo a todos los hombres separados. Si sus hijos viven en la casa de la mamá, me parece que se pueden acercar y estar presente de todas las maneras posibles. Uno no deja de ser papá porque ya no está casado o vive en otra cosa. La responsabilidades son compartidas siempre”, disparó en Pampita Online.

Luego agregó: "Realmente no sabemos la interna. Lo único que sabemos es que Fabián no estuvo esos días acercándose a la casa de sus hijas. Cuando daba el consejo, no lo decía para que la prensa vea que Fabián es un buen papá. Es un momento súper especial para sus hijas por más que sean asintomáticas. No necesitás excusas si sos papá, pero como dice Mica no sabemos las internas".