La reacción de Nicole Neumann tras ver a Pampita defendiéndola en televisión

Desde que se supo que la empleada de Nicole Neumann había contraído Coronavirus y que la propia modelo y panelista también había dado positivo de COVID-19, desde las redes sociales y diferentes sitios y hasta asociaciones de empleadas domésticas apuntaron contra la exmujer de Fabián Cubero por sospechar que no le brindó la contención necesaria a su empleada. En su programa, Pampita la defendió.

El tema lo trataron todos los medios y como no podía ser de otra manera en "Pampita On Line", el programa de Pampita por Net Tv hablaron del asunto y fue la mismísima conductora quien quiso ponerle un freno a los ataques que recibió Nicole, con quien siempre estuvo enfrentada: "Tenemos que terminar con la cacería de brujas, nadie tiene la culpa de contagiarse Coronavirus, nos puede pasar a nosotros y a cualquiera, no importa quien contagie a quien. Bajen un cambio a los que la critican, no me parece que se trate así a una persona", espresó "Pampa".

Sin estar ajena a esto, Nicole vio el programa entero y a modo de agradecimiento hizo una captura de pantalla del programa y la subió a sus historias de Instagram en donde uso un emoji de aplausos para Pampita... Mirá la reacción de Nicole y su posteo...