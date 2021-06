El cruce de Charlotte Caniggia con Pampita en La Academia: "Bailás horrible"

Charlotte Caniggia mantuvo un picante cruce con Pampita en el lunes de La Academia donde la participante imitó a Amy Winehouse.

Todo empezó cuando la hermana de Alex Caniggia se quedó disconforme con la anterior devolución del jurado.

"Estabas enojada", le preguntó Marcelo Tinelli antes de su performance. "Sí podrían haber sido un poco más amables conmigo. No es que me caigan mal no me gustó como me lo dijeron. Sobrador", tiró la mediática. "No me acuerdo de nada, pasó desapercibido", tiró Pampita con ironía.

La fuerte respuesta de Pampita a Charlotte Caniggia

Al terminar su performance, el cruce entre Pampita y Charlotte Caniggia subió el tono. "Todos los que cantan acá en inglés parece chino. A mí me tiran m... no les caigo bien", dijo Charlotte luego de su imitación.

"Te escuché decir que Pampita era mala persona", agregó Ángel de Brito. "No, mala persona no. No me gustó lo que me hizo", dijo la joven.

Al momento de dar la devolución la modelo de 43 años fue por más y enfrentó a la participante. "Por qué no me dijo en el momento lo que pasó. Siempre es mejor de una. Decir cosas en la tele un año después", dijo la top model.

Pampita no se guardó nada y le respondió a Charlotte Caniggia.

"Me la re banco si me lo decís en la carita. Nos va a venir re bien si nos decimos en la cara. Esto no es un jardín de infantes. Bailás horrible, estás en tu peor temporada. No estás ensayando nada. Salió todo borroso, desprolijo. No me gustó nada, me pareció una coreo espantosa para presentar en un show como éste. No se le ve la evolución. No me gustó, una pasada sin fuerza", disparó.

"No somos una m... sos una irrespetuosa y una maleducada", lanzó.

AM