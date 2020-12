Pampita y una incómoda situación que vivió: "Me decían ¡Salí de acá! ¡Andate…!"

En el programa de Pampita, "Pampita Online", hablaron del tatuaje que se hizo Madonna a sus 62 años: inmortalizó en su piel las iniciales de sus hijos, lo que significó su primer tattoo. En ese contexto, la conductora reveló que es una gran fanática de la cantante y que ha vivido una situación impensada en uno de sus recitales.



“A mí ella me encanta, cada vez que vino, yo me he vuelto loca. Voy al campo, en medio de la transpiración de todo el mundo, toda apretada, y voy hasta la primera fila agarrada a la valla, y cuando vienen las avalanchas, las aguanto para no perder el lugar”, confesó Pampita.

Fue entonces que el panelista, Pablo Muney, le comentó: “Bueno, en ese momento tenés que decir ‘no me peguen, soy Pampita’”. Entre risas, Pampita respondió: “¡No! Ahí me decían ¡Salí de acá! ¡Andate al fondo!”