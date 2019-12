Polémicos dichos de Andrés Calamaro sobre Rosalía: "La engordan"

¿A caso todo el mundo conoce a Rosalía? Todo el mundo conoce a Rosalía. La artista catalana se convirtió en un verdadero furor y logró ser la autora española más escuchada en Spotify, la plataforma musical en la que ya consiguió 14 millones de oyentes mensuales. Este título de "realeza" se lo ganó tras el lanzamiento de 'Milionària' y 'Dio$ No$ Libre del Dinero', reunidas bajo el título 'Fucking Money Man'. Reconocimiento en los Grammys y otros prestigiosos premios son algunos de los logros que cosechó desde que su canción "Malamente" explotó para convertirse en furor. Ahora, quien apuntó en su contra es ni más ni menos que otro querido cantante que siempre ha tenido fama de tener una lengua filosa: Andrés Calamaro.

El salmón se despachó contra los periodistas especializados que -según él- "inflan" el talento de la joven de 25 años. La polémica no tardó en llegar. "Están inflando a Rosalía y no le hace falta. Tanta atención periodística no es positiva para un artista musical. Todavía no es un éxito mundial. La engordan como a un chancho para matarlo y hacer morcillas", expresó.

Cabe destacar que Rosalía logró ganarse la atención mundial gracias a varios de sus hits que se han mantenido en los top charts durante varias semanas. Asimismo, desterró del "podio Spotify" a su compatriota Enrique Iglesias, quien hasta ahora era el músico de origen español más escuchado en dicha app, con hits como 'Bailando' o 'Duele el corazón'.

Milionària' -que está online desde el pasado 3 de julio- es la primera canción que Rosalía escribió íntegramente en catalán y desde que se publicó en la plataforma ganó 8 millones de reproducciones, posicionándose entre las 50 canciones más escuchadas actualmente en España. Este fenómeno se replicó en Estados Unidos, Brasil, México y Alemania.

Sin embargo, 'Con Altura' -el tema que interpretó junto a El Guincho y J Balvin- continúa siendo el mayor éxito de Rosalía con 176 millones de reproducciones en la lista de las 50 canciones más escuchadas a nivel mundial. Atrás le sigue 'Malamente', que catapultó a la carrera de la catalana al éxito con expansión al mundo entero.