Ricky Maravilla habló de su relación con Xuxa: "Fue un amor muy grande"

Xuxa recientemente habló de Ricky Maravilla y confesó que la volvía loca en una entrevista con Santiago Del Moro en Telefe. Horas más tarde, el cantante se encargó de develar detalles de la intimidad que lo unió a "la reina de los bajitos."

“Me da mucha alegría y mucho orgullo que Xuxa se haya acordado de mí. Por mi mente me pasan muchas cosas que me hemos vivido. Tantos viajes a Brasil para participar de su programa. Me tenía como figura principal. Conocí su casa en la barra de Tijuca. He compartido su hogar. He compartido su pileta de natación. Un cariño muy hermoso, muy bonito”, comenzó el autor de "¿Qué tendrá el petiso?" muy feliz.

Asimismo, el intérprete confesó: “Es una persona muy amable. Me ha llevado a España con su espectáculo. Hemos estado en México. Que se haya acordado de mi nombre es un gran orgullo. Le tengo una gran admiración”.

“Ella conquistó ese inmenso público por su belleza, su calidez y su carisma. Una figura inmensa con un cariño muy especial, muy auténtico. Y eso lo demostró ayer en ese reportaje. La admiro muchísimo como mujer. Por su sentimiento”, agregó Maravilla en diálogo con Juan Etchegoyen de la web de Radio Mitre.

Por otro lado, el cumbiantero contó una historia que hasta ahora no había salido a la luz. “Cuando ella tenía que hacer una actuación en el estadio Vélez, me convoca para estar en el espectáculo. Yo le dije que no podía ir porque era el domingo y yo el sábado tenía que viajar a La Pampa para hacer un show. Y no tenía tiempo para regresar. Tenía que descansar un poco. Y me dijo que no me preocupe. Me prestó su avión para poder estar en su espectáculo. Me fui en el avión de Xuxa y pude estar. Mirá lo que significa eso para mí”, afirmó Ricky al describir ese momento tan especial.

Consultado sobre su relación con su colega, Ricky desmintió que hayan tenido un romance. “En mi caso fue un amor muy grande pero de admiración. Transparente. Realmente fue algo muy hermoso, cada vez que hablábamos nos sentíamos muy bien. De lo que ustedes piensan no pasó nada. Tengo a ese cariño guardado. Los caballeros no tenemos memoria”, finalizó el músico.