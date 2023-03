Romina Uhrig era una de las concursantes más populares entre el público de Gran Hermano. Aunque ha sido criticada por dejar a sus hijos pequeños al cuidado de su esposo mientras cumplía su sueño de vivir en la casa más famosa de la televisión, la ex diputada kirchnerista ahora quedó en el ojo de la tormenta por la dudosa procedencia de su patrimonio. Incluso, esta siendo investigada en una causa por "Enriquecimiento ilícito", junto a su ex marido, el intendente de Moreno, Walter Festa.



En las últimas horas se le incrementaron los dolores de cabeza a Romina luego de que Ángel de Brito revelara en LAM la suma que la joven cobraba por sus labores en la política. El periodista contó cuánto aumentó su sueldo desde 2015 a 2019, entre otros llamativos datos.

Visiblemente sorprendido tras enterarse que la participante de GH había rechazado su visita a LAM, De Brito hizo su descargo: "La gente de Telefe hizo todo lo posible. Incluso, se negó a hacer un mano a mano grabado." "Todo lo que le preguntaron en otros programas, lo negó. No se hizo cargo de nada. Es 'Alfa' en versión mujer.", agregó.

Por qué se investiga a Romina Uhrig ​

Por su parte, Ángel de Brito brindó data valiosa sobre cómo incrementó el patrimonio de la participante de la ex Diputada kirchnerista. "Yo les voy a dar información concreta más allá de las negaciones de ella. Walter Festa tiene dos investigaciones. Una por 'Defraudación a la Adminitración Pública, peculado y falsedad ideológica'. En esta causa no se la nombra a Romina. Todo esto que se denuncia, ella no podía desconocerlo, porque es su mujer."

"Sí está mencionada en la otra causa, donde se la señala como socia de Festa. Se investiga el enriquecimiento ilícito del ex Intendente. Investigan, terrenos, autos dólares, declaraciones impositivas irregulares y compras de terrenos. De esta causa sí es parte Uhrig."



Cuánto aumentó el sueldo de Romina Uhrig

En LAM revelaron los sueldos que tenía Romina desde que se sumó a la función pública.

En 2015, ganaba $7.340, en 2016 pasó a ganar $211.559, 28 veces más que lo que percibía en su recibo anterior.

Romina Uhrig pasó de cobrar $7.300 en 2015 a cobrar $712.995 en 2019.

Para 2017, había incrementado sus ingresos en un 100%, con $448.000. Luego en 2018, subió un 25% al recibir $558.951 por sus actividades.

Por último, por sus funciones públicas en 2019, Romina recibía $712.995, es decir, 25 veces más.

Declaración jurada de Romina Uhrig

En 2015, Uhrig aseguró que sus únicos ingresos eran sus sueldos. En 2018 declaró ser socia de dos empresas S.R.L.

Respecto a la tenencia en efectivo; $800.000 en 2016, en 2017, $175.000 y en 2018, $0.

Así mismo Romina dijo no tener propiedades, pero si poseer un auto Peugeout 3008 del 2018, valuado en $878.700.

Entre 2016 y 2017 compró U$$8.840 a $154.700. Estos dólares no fueron declarados. Tampoco concuerda con el saldo de su caja de ahorro.

En 2019 vende U$S 1.400, de los cuales se desconoce la procedencia.

Empresas de Romina Uhrig

En 2018, declaró ser dueña junto a Festa de varias playas de estacionamiento, socios al 50%. Fueron dadas de baja al año siguiente.

Para 2019, tenía una empresa de alquiler de automóviles sin conductor. Declararon resultado financiero y contable negativo.

Declaración de bienes personales de Romina Uhrig

En 2014, lote en Villarrobles por $9.325.000. En 2018, dos terrenos: por un lado, lote terracista en General Rodríguez por $700.000, y por el otro, un lote en el barrio Tierra Vista por $590.000.

Para el año 2018, tres terrenos en Cafayate, valuados en $5.800.000.

De esta manera, Ángel de Brito en LAM reveló en detalle todo lo relacionado al patrimonio de Romina Uhrig de Gran Hermano y el motivo por el que está siendo investigada.

V.G.