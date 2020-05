Sofia Morandi habló de la separación de Julián Serrano y Malena Narvay

Sofia Morandi habló de la ruptura de Julián Serrano y Malena Narvay y confesó que cada tanto se mantiene en contacto con el youtuber de 26 años. Además, hizo referencia a su paso por el Bailando por un sueño y reiteró que nunca hubo nada más que una relación de trabajo con la expareja de la actriz.

"Es tremendo la onda que pegamos. Nos reíamos mucho. Obviamente ahora no tenemos tanto contacto porque pasa siempre eso en los elencos. Tenes etapas. Somos tres colgados y siempre hubo onda. Estuvo bueno. Es muy intenso el Bailando. Vivimos algo flashero, siempre va a haber cariño", expresó la comediante de 23 años en diálogo con Mitre Live.

Luego, la conductora conitnuó: "Se generó un montón de controversia. Esa fue la parte fiaca del Bailando que sabíamos que nos iba a tocar. Nos trataron tan bien el primero año que sabíamos que el segundo nos iban a buscar la vuelta para hablar de algo. Con Juli éramos compañeros y fin. La relación de Juli y Malena no tengo idea. Yo a Male la conozco por otras cosas pero no la conozco sobre su relación con Juli. No me jode el tema porque estoy segura de lo que dije pero es parte del show".

"Yo entendí que no hay que aclarar porque oscurece. Los que levantan esas cosas no quieren escuchar la aclaración. Si hago un vivo y Lizardo me tira una joda, yo lo que hago es reírme porque aclaré y fin. La cuarentena afecta a todo lo que pasa. Debe ser un embole. Mientras estén bien, que se yo, no sé por qué estamos hablando de eso", manifestó la actriz.

Cabe recordar que los rumores de infidelidad entre Serrano y Narvay tomaron fuerte presencia en el 2019, cuando el humorista participó por segunda vez en el certámen de baile junto a Morandi, la supuesta tercera en discordia. Una vez instalado el trascendido, éste renunció al programa y un tiempo luego, se confirmó el fin de su relación con la cantante de 23 años.