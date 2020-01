Susana Roccasalvo durísima con Jorge Rial: "Me tendría que agradecer a mí antes que a América"

Susana Roccasalvo estuvo en "Hay que ver" y habló de su mala relación con Jorge Rial. Dijo que el conductor de Intrusos debería agradecerle todas las mañanas por haberlo hecho entrar al canal América.

"Lo que pasa es justo fue la venta de Eurnekián a los Ávila. Monti y yo parecíamos dos huerfanitos que nadie nos daba bola. Pasaban chinos y mexicanos por los pasillos a América viendo quién compraba. Entonces lo llamó Martín Kweller a Monti y después me tuvieron que llevar a mí porque la dueña del formato y del título era yo. Nos trajeron el contrato, nos pidieron que pusiéramos el numerito que queríamos y nos vinimos para canal Nueve con Endemol y ahí él entró a América", dijo Susana sus primeros pasos dentro de el canal, donde hoy Jorge es la máxima figura.

A su vez, la conductora recordó cuando él la echó del programa que compartían: "Yo fui su cronista, su columnista y me echó porque pensó que yo no había hecho una nota y no era así. Le hice un notón, pero hubo un teléfono descompuesto. Cuando llegué al canal Jorge me dijo ‘quedate tranquila que vos ya no pertenecés al programa’. En mi vida me habían echado de un lugar. Me fui caminando por el canal y me desvanecí mal. Fue un shock terrible".

"Si yo le hago un compilado de las agresiones, insultos y descalificaciones a mi persona no lo salva ni el mejor estudio de abogados penales y civiles", remató Roccasalvo.