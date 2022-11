The Crown: todos los detalles que tenés que saber de la nueva temporada

La quinta temporada de The Crown llegó esta semana a Netflix y desde CARAS Digital te contamos algunos detalles a tener en cuenta.

La nueva entrega viene con muchos cambios. Por un lado, todo el elenco se renueva: la reina Isabel II y su esposo Felipe de Edimburgo son interpretados por Imelda Staunton y Jonathan Pryce mientras que Carlos y Lady Di son encarnados por Dominic West y Elizabeth Debicki respectivamente. Por su parte, Olivia Williams le dará vida a Camila Parker.

La historia se sitúa en los años 90 cuando la familia real debe enfrentar grandes escándalos. El principal: el fracaso matrimonial de sus tres hijos Carlos, Ana y Andrés, pero más específicamente la separación de su hijo mayor de Diana de Gales.

Además, The Crown hace hincapié en situaciones mediáticas de la época como la permanencia de la reina en el trono, la famosa entrevista en la que Lady Di destapa el infierno que vivió los años de su matrimonio con Carlos, y también aquella conversación telefónica entre Camila y Carlos en donde trascendió su amorío.

Por otra parte, se introducen dos personajes que comienzan a vincularse con la realeza de esos años. Se trata de Mohamed Al-Fayed y su hijo Dodi quien fue pareja de Diana y murió junto a ella mientras huían de los paparazzis en París.

The Crown: quién es Mohamed Al-Fayed, el personaje determinante en la vida de Lady Di

El encargado de interpretar al empresario Mohamed Al-Fayed es Salim Dau, el actor de origen palestino. “Este es el papel más importante de mi carrera” expresó el hombre de 72 años en una entrevista. Luego de sus papeles en Gaza Mon amour, Let It Be Morning y Oslo, Salim encarna al poderoso multimillonario egipcio que siempre se destacó por sus negocios y por tener esparcidos por el mundo yates, mansiones, helicópteros y jets privados. Es el propietario del Hôtel Ritz París, y quien se hizo cargo del contrato de arrendamiento de Villa Windsor en París (la antigua casa de Eduardo VIII). Anteriormente fue dueño de Harrods y del club de fútbol Fulham FC.

Mohamed Abdel Moneim Fayed intentó de muchas formas introducirse a la alta sociedad inglesa, pero su enorme fortuna no le permitió convertirse en un ciudadano británico de pleno derecho. Por mucho dinero que arrojara a las arcas del Estado y a sus fundaciones benéficas, Al-Fayed descubrió que siempre sería un “wog”, término inglés para referirse de manera despectiva hacia un extranjero. Mientras que el millonario presentaba solicitudes para su naturalización como ciudadano británico, el Gobierno lo consideraban un mentiroso que “no era digno de confianza” y le denegaban sus peticiones.

El magnate tenía un profundo amor por su hijo Dodi, su predilecto. Su trágica muerte junto a Lady Di en 1997 en el puente de París despertó en él un odio vengativo contra la monarquía y los servicios de inteligencia británica, a quienes culpaba de haber desencadenado el accidente automovilístico. Según su teoría conspirativa, Lady Di estaba embarazada de Dodi y pretendían casarse, algo que la Corona británica no estaba dispuesta a aceptar.