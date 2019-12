Tras padecer un calvario con su ex, Julieta Prandi habló de su relación con Guido Sardelli

Atrás quedaron los tormentosos días al lado de Claudio Contardi, el amor vuelve a darle una nueva oportunidad a Julieta Prandi quien finalmente confirmó su relación con el guitarrista de Airbag, Guido Sardelli.

"Estoy bien. Somos muy amigos. Supongo que falta tiempo para hablar de noviazgo. El tiempo lo dirá. Entre rubios nos entendemos. Me llevo muy bien con Guido. Nos conocimos en el recital de Airbag que estuvieron con la banda Muse en el Hipódromo. A Pato yo lo conocía y él nos presentó. A Gastón lo vi en Vorterix y rebien. Tengo buena onda con los tres", contó Prandi en diálogo con Pamela a la tarde.

"Me parece gente de familia, tranqui como uno. Uno pega onda o no pega. Ese tipo de cosas te das cuenta la primera vez que conocés a la persona”, agregó la modelo, quien dijo que aún no se lo presentó a sus hijos: "Falta. Esto es reciente y estamos muy bien, tranqui. Nos llevamos muy bien y no hay rótulo y los nenes no lo conocen, por supuesto”, cerró.

¡Viva el amor!