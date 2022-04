Vic Mirallas: "En Argentina hay un lugar mucho más grande para la música independiente que en España"

Es una tarde de primavera. Barcelona amaneció soleada y, sorpresivamente, el barrio de Gràcia se encuentra más en calma que de costumbre. Hay algo en el aire, una tranquilidad inusual que por momentos deja escuchar a lo lejos lo que parecería ser la horda de turistas que explora las zonas más famosas de la ciudad condal. En otro plano, en otra realidad y como salido de un espacio sin tiempo, irrumpe en el café "La Pausa", Vic Mirallas.



De profesión músico, pero de corazón explorador, desde temprana edad se ha dado el gusto de convertirse en eso que siempre soñó: un multinstrumentista (voz, piano, clarinete, saxofón y guitarra) y productor que con la mezcla de pop, R&B, jazz, salsa, funk y géneros urbanos, logró darle vida a un sonido por más auténtico y propio. No por nada ha conseguido tener alrededor de 400.000 oyentes mensuales en Spotify y fanáticos que le siguen el rastro alrededor del mundo.

Vic Mirallas se prepara para su concierto en Niceto Club, donde ya ha agotado localidades.

Con una sonrisa grande y ojos de que ya lo han visto casi todo, Vic abandonó su atareada rutina de trabajo en el estudio de grabación para recibirnos. Más con la humildad de los grandes, se entrega por completo a hablar de la escena local, sus años de giras con Alejandro Sanz -de quien fue corista y saxofonista- y sus proyectos. También de sus colaboraciones con músicos como Camilo, Don Patricio, Ca7riel, Muerdo, Bely Basarte, Juancho Marqués, entre tantos otros. Y, por supuesto, nos adelantó un poco de lo que será su primer concierto en Niceto Club, el próximo 4 de mayo en Buenos Aires.

La formación musical de Vic empezó cuando tenía 7 años tomando clases de piano. Tres años más tarde, pasó al Conservatorio de Barcelona para estudiar clarinete.

Si tuvieras que definir a tu música, ¿qué género elegirías?

No me gusta catalogarme. Se que en la crítica y en la cultura se tiende a hacer eso, pero no me siento súper cómodo con las etiquetas. A veces me ponen en urbano, pop, trap...He estudiado jazz y clásico también, por lo que me gustaría que sólo se hable de mi música como "música". Pero si tuviera que definirla, creo que sería "pop con raíces."

El camino que has recorrido a nivel profesional ha sido grande. ¿Cómo dirías que fue tu evolución como músico hasta encontrar tu sonido propio?

Trabajando muchos aspectos diferentes: he estado en orquestas clásicas hasta en bandas de boda haciendo versiones; he acompañado a mil artistas. Esta experiencia de 'sideman' me ha dado una visión de cómo es la música desde otros aspectos y creo que esto también me da una flexibilidad a la hora de poder crear según el momento en el que estoy, y sacar un estilo de música diferente.



¿En qué contexto se gestó tu último disco?

"Crucidramas" surge de la experiencia en cuarentena con mi ex pareja. Encerrados en una casa pequeña, surgieron dramas existenciales. En mi caso fue que no hubo más conciertos con Alejandro (Sanz) y tuve que pensar en cómo ganarme la vida de alguna forma. Y entonces decidí hacer un disco sobre los dramas que me surgían de forma orgánica. El proceso empezó en pleno confinamiento, a media acción hasta que comenzaron a dejarnos salir más e iba a casa de mis amigos a grabar. Fue todo muy fácil y orgánico porque teníamos muchas ganas de trabajar.

¿Qué fue lo que aprendiste de girar con Alejandro Sanz?

Sobre todo lo que era una gira. Empecé súper joven con él, durante siete años...Entonces la energía de ensayar cada día, los vivos, el dirigir una banda, arreglos...Tenía mucha responsabilidad: pasé de no haber girado nunca en mi vida a girar en primera división. Poder ver todo esto, me hizo dar cuenta que tenía que trabajar en lo mío. Fue una difícil decisión dejarlo, pero ha sido para bien.



Crucidramas relata "dramas contados desde diferentes puntos de vista", pero, al fin y al cabo, dramas.

¿Te sientes más cómodo en esta faceta de 'frontman'?

Es más cómodo no siendo 'frontman'. Me ha costado mucho sentirme cómodo con esto. Cuando estás detrás, no tienes que dar la cara. Incluso después de los conciertos, hablar con gente... A veces me da un poco de pereza. Cuando estaba de 'sideman' me lo tomaba como un oficio, de músico-productor y pensaba que sería lo que haría toda mi vida.

De chico querías ser futbolista, ¿cómo se dio el cambio a querer dedicarte a la música por completo?

El fútbol me encantaba y estaba bastante motivado. Jugaba en un equipo bastante serio, Catalonia. Pero llegó un momento en el que tuve que priorizar qué hacer, si seguir con el deporte o elegir la música de manera más formal. Participaba de concursos y me iba bien, pero por tener que dedicarme a los ensayos, me perdía los entrenamientos del equipo. Hasta que llegó un momento en el que tuve que dejarlo, porque no avanzaba tanto como mi veta musical.

¿Qué artistas te han influenciado?

John Meyer ha cambiado mi visión sobre el pop bien hecho. Antes de él, escuchaba clásico o jazz; y de repente empecé a descubrir la belleza en el pop gracias a él y otros artistas que me han inspirado también. En mi adolescencia estudiaba clásico pero escuchaba pop. Por lo general los estudiantes de clásico prefieren escuchar techno o cuestiones que no tienen nada que ver. Jamie Cullum y Jacob Collier me han influenciado mucho. Actualmente me gustan Lizzy Mc Alpine y Nafta, pero ya estoy trabajando en lo próximo que viene y estoy muy metido en mi música también.

¿Y qué vamos a escuchar en tu nuevo proyecto?

Saldrá el 6 de mayo, cuando esté en Argentina. Será una canción que habla sobre la presión que tenemos los artistas cuando estamos en compañías discográficas grandes, que tenemos que lidiar con los pedidos de hacer hits y las opiniones. "Erre que erre" se llamará, porque justamente habla de tener constancia e insistencia.

" CRUCIDRAMAS" cuenta con colaboraciones de Ca7riel, Nicole Zignago, Juancho Marqués y Carlos Ares.

¿No creés que en la escena en general todos hacen un poco lo "comercial" porque es lo que la gente quiere escuchar?

Está claro que hay una fórmula que funciona y las discográficas lo saben. También tienden a promocionar a artistas que saben que van a triunfar y no a la gente que recién está empezando y es auténtica con su sonido, que tienen una propuesta más interesante. Creo que en Argentina hay un lugar mucho más grande para la música independiente, que aquí en España. Y también tiene una muy buena recibida por parte del público. Salen cosas con propuestas artísticas muy buenas, y por lo menos aquí en Barcelona no pasa. No dan oxígeno para que la gente salga y arme su propuesta auténtica.

Has trabajado con Camilo, Ca7riel, Don Patricio, entre tantos otros...¿qué piensas de las colaboraciones? ¿Cuál disfrutaste más hasta el momento?

Algunas piensas que te darán una gran exposición pero luego a veces no es lo que toca ya que te da exposición porque estás colaborando "con"...no te da cierto reconocimiento por ti mismo. Pero siempre me ha gustado componer par agente y me adapto. A nivel musical la que más me ha gustado y admirado, es CA7RIEL. Lo admiro mucho como músico y fue muy fácil colaborar con él.

¿Cómo se dio trabajar con él (Ca7riel)?

Yo soy amigo de "Big menu" (ex banda de Nathy Peluso) desde hace mucho tiempo, y había estado trabajando con ellos en el estudio. Escuché el tema McFly de Ca7riel y pensé que su estilo me cuadraba muchísimo para lo que habíamos armado con Big Menu. Nos empezamos a seguir en redes sociales y aproveché para ofrecerle el tema, y a él le encantó. De hecho, no lo conozco personalmente todavía. Grabamos a distancia pero va a sumarse en Niceto.





¿Qué se encontrarán tus seguidores en el show de Argentina?



Será toda una sorpresa, incluso para mí. Tocaré con esa banda por primera vez. Son todos excelentes músicos pero ya veremos qué surge allí. Mi repertorio no es fácil, a veces hay muchos arreglos...Pero no dudo de que todo salga bien. Aún no lo sé muy bien, pero invitaré a que suban a cantar todos mis amigos de Buenos Aires: Muerdo, Benja Amadeo, Femigangsta, Ca7riel y Camilu.

¿Tenés expectativas sobre esa noche?

Es una puesta arriesgada y ambicioso para mi primera vez en Argentina. Si llego a hacer sold out es una señal de que tengo que seguir descubriendo Argentina. La idea es volver a finales de año, y explorar también México y Perú.



Vic Mirallas comenzó su camino en Berklee College of Music (Bostón, USA). Desde entonces no ha parado de expandir su música alrededor del mundo.

Vic Mirallas analiza la escena musical actual

¿Qué opinión tienes sobre las nuevas reglas del juego en la música? Es decir, lanzar singles para tener más reproducciones en las plataformas...

Tú eres libre de lanzar tú música como quieras. Es cierto que hoy en día se le da más importancia al single que al disco. La parte positiva es que se puede trabajar mucho en un single y que la gente le de mucha atención, la que realmente se merece después de tanto esfuerzo en el estudio.



¿Esto condiciona a los artistas?

Mucha gente aprovecha y hace muchos singles, para sacar "contenido" y que se hace viral. En ese nicho muchas veces hay canciones que artísticamente son nulas, con letras denigrantes...machistas, movimientos que están catalogadas como "la mejor música" porque es lo más escuchado...y un poco ese puede ser un problema. El algoritmo no siempre muestra lo mejor, hace que todo el mundo escuche lo mismo.

¿Te dejas llevar mucho por el algoritmo o te da igual?

Somos esclavos del algoritmo. Creo que no me afecta a la hora de crear pero sí a la hora de sacar cosas porque quiero que lo escuche la mayor cantidad de gente.

Recientemente, Vic Mirallas lanzó su versión en vivo "Directo en el Apolo" (parte del Festival de Jazz de Barcelona) y ha participado en el Festival Guitar Bcn.

¿Y te afecta?



Si me comparo con gente que "la pega" haciendo cosas de no tan buena calidad, es fácil desanimarse. No puedo evitar preguntarme: '¿Qué hago yo en la industria si nadie me hace caso?'. Esto pasa a veces, pero a veces sí te escuchan. Te sientes inválido cuando no te escuchan y válido cuando sí lo hacen. Eso es algo que hay que aprender a separar, entre la persona música. Al final soy primero persona que músico.

¿Cómo te llevas con esa disociación entre el 'Vic persona' y el 'Vic músico'?

Antes mal y ahora empiezo a verme mejor. He tenido la fortaleza de separarme. Las expectativas son peligrosas. Siempre he tenido muy en claro lo que quería y aún no ha llegado el momento que he querido. Pero sigo un camino que creo que es el indicado, poco a poco y sin parar de trabajar.

¿Cuál es ese lugar al que decís que no llegaste aún?

Yo no me veo en estadios ni tocando frente a miles de personas. Me veo en sitios más pequeños donde haya buen sonido, se aprecie mejor la música y una conexión real con el público. No en lugares donde esté lleno de gente gritando.

¿Cómo le pasó a C. Tangana?

Me han dicho que no se puede escuchar nada en sus conciertos de los gritos de los fans (risas) Él es una verdadera inspiración fuerte a nivel que ha logrado juntar la música española con la urbana. Como Rosalía, pero actualmente 'Pucho' a nivel estético está apostando por algo fuerte e interesante. Me gusta y me enganchan sus temas.

¿Su éxito es beneficioso para otros artistas?

Creo que es una esperanza que gente como Rosalía y C.Tangana den a conocer lo que se puede hacer desde España y que nos den a otros músicos mayor exposición.

¿Con quién soñás hacer una collab?

Con Jorge Drexler, podría salir algo muy bonito. Ojalá se de la oportunidad.