Virginia Gallardo tomó una decisión por el futuro de su bebé

Mamis! les traigo una data que les puede interesar mucho ! Quiero contarles que decidí almacenar las células madre del cordón umbilical de mi bebé. Personalmente es algo que desconocía así que aprovecho para agradecer a @flormiul que nos explico con mucha paciencia y detalle acerca del tema. @biocellsarg se dedica exclusivamente al aislamiento y almacenamiento criogénico de células madre desde hace más de 15 años. Así que felices y confiados de llevarlo a cabo con ellos. Es un procedimiento súper rápido, sin riesgos e indoloro que se lleva a cabo al momento del parto a cargo de profesionales en el tema. Para que ? Tienen la capacidad única de convertirse en cualquier tipo de tejido del cuerpo humano, otorga a sus hijos una poderosa herramienta para el tratamiento de cientos de patologías de diferente gravedad, mejorando la calidad de vida del paciente y otorgando nuevas armas para combatir enfermedades que hasta hoy se creen incurables. Mediante su criopreservación se puede disponer de ellas cuando sea necesario. Acá un pequeño resumen. Espero les haya sido útil! 🥰❤️ Siempre en bueno informarse así que no duden en consultar todas sus dudas!!