Kim Kardashian y Kanye west formaron una de las parejas más famosas en todo el mundo por su nivel de reconocimiento en varios sectores de la cultura popular. Lo que sería un mediático matrimonio de más de 8 años llegaría a su fin por varios motivos relacionado a la salud mental del reconocido rapero y su forma de actuar ante los medios.

El divorcio de Kim Kardashian y Kanye West

En el podcast "On purpose", Kim Kardashian rompió su silencio sobre su pasada relación y develó la principal razón por la que terminó su matrimonio. Aunque no considera que su matrimonio haya sido un "fracaso". "Fue muy bonito, pero no puedo ayudar a alguien que no quiere ayuda", declaró la modelo sentenciando que esa fue la principal razón de su ruptura.

La pareja estaba separada desde finales de 2021 luego del fracaso de Kanye West en su postulación como candidato a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del año 2020. Durante su campaña política fue acompañado por su ahora ex esposa durante todo el proceso de presentaciones y charlas públicas sobre su candidatura.

A pesar de que Kim Kardashian no nombró directamente a su ex marido, habló de forma extensa sobre haber tenido "opiniones distintas" con alguien con quien no tenía "el poder" de cambiar. "No puedes imponer ni proyectar tus creencias en alguien que opina completamente opuesto". La empresaria luego agregó: "Está bien darse cuenta de que la vida es corta, y que debería buscar gente que esté alineado en lo que realmente crees".

