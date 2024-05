Kim Kardashian nació en Los Ángeles, California, el 21 de octubre de 1980 a las 11:45 de la mañana, por lo que su signo del zodiaco es Libra. Las personas de este signo suelen ser conocidas por ser muy encantadoras, diplomáticas y bastante sociables. Como indica la astróloga Margarita Moon, de Cosmopolitan España, en Kim Kardashian su naturaleza de Libra se ve reflejada en su personalidad extrovertida y simpática. Resalta por su encanto natural y su gran capacidad de comunicarse con las personas que lo rodean, lo que la ayudo a construir su gran carrera en la industria del entretenimiento como en el reality Keeping Up With The Kardashians.

El signo libra también es conocido por su fascinación por la belleza y los lujos; lo que en Kim Kardashian se ve reflejada en sus elecciones de atuendos de moda y belleza; se puede dilucidar en la elección de ella para lanzar sus propias marcas de maquillaje y atuendos; las cuales promociona por sus plataformas y obtiene un gran éxito.

Kim Kardashian y el amor

Su signo solar también nos refleja que Kim Kardashian es una mujer con los pies sobre la tierra, pero algo dudosa sobre todo en lo reflejado al amor; un claro ejemplo de esto podemos notarlo en sus matrimonios fallidos y los fracasos amorosos que tuvo; pero a fin de cuentas siempre sabe cómo mantenerse siendo el centro de toda fiesta.

Kim Kardashian / AFP.

El ascendente y Marte en sagitario que posee Kim nos dejan ver una persona que disfruta de su libertad y del tiempo para ella y su familia; pero esto no quiere decir que viva despreocupada de la vida, su día a día se ve envuelto en se ve envuelto en dramas familiares y en estar en el ojo público constantemente, lo que puede llevarla a ser un poco indecisa y estar constantemente atenta a la opinión de las demás personas.

No podemos dejar de lado la fuerte personalidad que Kim Kardashian saca a relucir cuando siente que está siendo atacada, allí sobresale su Mercurio en escorpio; en donde su capacidad de contestar a cualquier comentario hiriente será respondida con otro haciendo aún más daño, sobre todo si de su familia se trata.

​

VdV