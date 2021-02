Pía Slapka habló del origen de "Muqui", el polémico apodo de Pampita

Pía Slapka habló del escándalo que enfrentó a Nicole Neumann y Pampita hacia finales de los 90.

Las dos modelos más exitosas eran declaradas enemigas y se disputaban los primeros lugares en la pasarela. Desde ese entonces, es que la esposa de Roberto García Moritán es señalada como "Muqui" un apodo que generó una verdadera revolución en el momento.

Aunque no hay indicios certeros de quién fue la autora de este sobrenombre, Pía Slapka se refirió a esta polémica e intentó eludir las versiones.

¿El apodo 'Muqui' o 'Mucamita' lo inventó Nicole para Pampita? ¿Mito o realidad?", le consultaron en sus redes sociales. "Jamás respondería eso. Nunca me metí en esa y no lo haría ahora tampoco", dijo la diosa.

Luego, se refirió directamente a Pampita y dio motivos de por qué la llamaban de esa forma. "Lo que sí me parece es que muchos le tenían envidia a Pampita porque con su actitud capturó la mirada de todos y no lo soportaron", cerró.

Habló la presunta autora de "Muqui", el viejo apodo de Pampita

Tiempo atrás, la polémica sobre la autoría de Muqui volvió a la escena cuando Nicole Neumann entrevistó a Pampita en Tardes Nuestras, programa que conducía la rubia por KZO en 2017.

"Pudo haber sido Julieta Prandi, que tiene re buena onda conmigo. ¿Pero qué otra rubia pudo haber sido?", dijo Pampita en relación a esa polémica y generó la fuerte reacción de Prandi.

"La verdad es que ya pasaron mil años y me cansó. Además, porque siempre me señalaron a mí en algo que no tengo nada que ver, y cada vez que lo aclaro parece que oscurece", disparó Julieta.