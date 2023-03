Marcos Ginocchio es uno de los más queridos en Gran Hermano, por no decir favorito. Pero como a toda persona a la que admiran mucho, también recibe comentarios negativos. Justamente Marianela Mirra, ganadora de la edición 2007, hizo unas fuertes afirmaciones contra el "hermanito".

Marcos junto a su hermana Valentina dentro de la casa de Gran Hermano.

"Ojalá se vaya marcos de GH, por misógino", "El pibe no se banca a las minas, no quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero", "Marcos nos odia o nos teme a las mujeres", fueron algunas de las historias de Instagram que subió Mirra.

Historias de Marianela Mirra.

Tras estas publicaciones, Agustín Guardis, el fiel amigo del salteño dentro de la casa, saltó en su defensa al retuitear un mensaje que decía: "Marianela Mirra dice que Marcos es misógino porque simplemente nominó en un reality que se trata de eso. Si gente, esta mina ganó un GH".

A eso, también agregó un mensaje y escribió: "Siempre del lado de Nadia Epstein y con mi amigo no se mete nadie", expresó en principio, citando a la participante más odiada de la misma edición del reality que participó Marianela. Cerrando su picante tweet, afirmó: "Mirra es un 0 a la izquierda".