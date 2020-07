Agustina Guz, la participante de Bake Off presentó a su flamante novio

Aunque no llegó a la final y se quedó en las semifinales de Bake Off donde su mejor amigo, Damián se consagró como "el mejor pastelero amateur de la Argentina" tras la descalificación de Samanta luego de que se comprobara que infringió el reglamento y participó como pastelera en un local, Agustina Guz se convirtió en una de las más queridas por el público.

Luego de que en las redes se publicara información falsa sobre su estado civil y aseguraran que no tenía novio, la concursante a través de una historia de Instagram mostró por primera vez al hombre que la conquistó, un joven llamado Julian a quien conoció luego de que concluyera el concurso televisivo.

En diálogo con la revista Paparazzi ella contó: “Yo no lo quiero exponer, pobre, por eso en mis redes sociales no estoy subiendo nada. Tampoco muestro a mis amigos ni a mis hermanos. Por eso cerré mi Instagram personal. No sé, preferí hacerlo así. Tampoco me causa mucha gracia hacer esto, pero como leí hace poco que en algunos lugares dijeron que no tengo novio, la realidad es otra. Si lo tengo. Pero hasta ahí llego. Mientras yo esté bien, él apoya todo lo que me haga feliz”, dijo ella.

En su historia, donde muestra a su novio le dedicó un mensaje de amor: "Con esta compañía deja en cuarentena eterna", junto a un emoji de un corazón y una carita feliz.

En CARAS Digital te lo presentamos...