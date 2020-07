Alexander Caniggia rompió la cuarentena para dar una vuelta en su nuevo auto

A través de sus redes sociales, Alexander Caniggia, muestra parte de su vida pero por sobre todo hace hincapié en los lujos de los que está rodeado. Ostentar, es una de las apalbras que meor lo definen y así volvió a hacerlo, desafiando incluso la cuarentena por el Covid-19 que rige actualmente en la Argentina.

En las últimas horas, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia, compartió un video en donde se lo ve en la calle poniendo a prueba su más reciente adquisición: un auto de lujo que condujo junto a un amigo por la calles de Buenos Aires.

“En esta cuarentena yo me elevo. Nada me para. Yo me muevo. Tuve ganas de un Mustang nuevo y para todos los barats yo promuevo”, escribió en el posteo de Instagram en donde se lo ve paseando con el vehículo.

En el video difundido por él mismo se lo ve manejando el vehículo, luego frena frente a la persona que lo estaba filmando y le dice “¿Qué pasa, barats? No, salí de acá, sucio. ¿Te gusta mi Mustang nuevo? Me lo compré hoy, en cuarentena. ¿Qué te parece?”, se despide en la publicación que generó rechazo entre sus seguidores.

Vale destacar que tiempo atrás Alexander fue detenido mientras intentaba pasar desapercibido en el peaje de la localidad de Hudson en plena cuarentena.