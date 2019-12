Amenazaron de muerte a Luis Ventura "por culpa de Maradona"

Tras el paso de Dalma Maradona por LAM, donde hizo fuertes declaraciones sobre Verónica Ojeda, Luis Ventura opinó al respecto y confesó que en alguna oportunidad fue amenzado de muerte.

“Me parece que muchas veces se le reclama a los demás, lo que uno mismo peca -arrancó diciendo Ventura-. Me parece que se han disfrazado, solapado y maquillado, un montón de situaciones que fueron evidentes y que luego ellas terminaron negando. Lo digo con conocimiento de causa”, comenzó el periodista.



Luego Ventura agregó: “Yo fui amenazado de muerte por haber publicado cosas que, evidentemente, incomodaban a esa parte de la órbita maradoniana. Fui amenazado y lo pude comprobar, fue confirmado por tres personas de esa parte y yo podría haber llevado esto a tribunales, convertirlo en una denuncia, pero no lo hice porque sé que forma parte del juego”.

Por último, explicó: “Yo sé quién fue. Lo hablé con Claudia. Fue la socia de Claudia Villafañe, que era la mamá de una compañera de colegio de Dalma. Y no seguí adelante porque me pareció que esto formaba parte de más de lo mismo. No me pareció una amenaza relevante cuando supe de dónde venía, sí intimidatoria. También recibí disculpas de Claudia, incluso, en ese momento me pidió por favor que no hiciera ninguna denuncia. Por eso, cuando se cuenta la verdad, hay que contarla de verdad”.