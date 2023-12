Ana Rosenfeld volvió a referirse sobre el complicado divorcio de Fátima Flórez y su exmarido Norberto Marcos. La disputa legal se ha intensificado después de que el empresario solicitara un resarcimiento económico tras la difusión pública del fin de su relación de más de 22 años.

"El juicio está en tribunales, ojalá, me encantaría que podamos arribar a un acuerdo, que creo que estamos muy cerca, porque una vez que cada una de las partes dijo cuáles son sus derechos, lo único que queda hacer es plasmarlo en un papel y para eso estamos los abogados", expresó Rosenfeld en relación con el proceso legal en curso.

La abogada reveló que fue convocada por Fátima cuando la pareja no pudo llegar a un acuerdo por sí misma. "Yo fui convocada con Fátima cuando ellos no llegaron a ningún acuerdo, no aparecí antes que el problema, primero estuvo eso. Cómo no pudieron arribar a nada me llamaron a mí", explicó.

El pedido de Norberto Marcos a Fátima Flórez que complica el divorcio

En medio de la polémica, se reveló que Norberto Marcos busca el 50% de los ingresos generados a lo largo de los años de relación, incluyendo temporadas de teatro, trabajos televisivos, publicidades y eventos privados. La situación se torna más compleja al desconocer Fátima los detalles financieros, ya que Marcos manejaba completamente esa faceta.

En declaraciones a Ángel de Brito en LAM, se detalló que la ex pareja posee tres departamentos, uno valuado en aproximadamente 800 mil dólares donde reside Fátima actualmente, y dos más que se dividen equitativamente. Además, se mencionaron ahorros acumulados a lo largo de los años.

VO