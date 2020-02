La insólita revelación de Andrea Rincón sobre Wanda Nara que marcó su carrera

Andrea Rincón sorprendió con una contundente revelación sobre sus inicios que involucra a Wanda Nara.

La actriz fue una de las famosas invitadas a Divina Comida, el nuevo ciclo de Telefe, y al hablar de su participación en Gran Hermano 2005, reality que la hizo saltar a la fama, y contó: “Vi a Wanda Nara en la tele. Me pasó eso. No la conocía. Estaba en una fábrica bailando a la noche, se bajó de ahí, se subió a un Mini Copper y dijo ‘voy a mostrarles mi casa’. Era un piso en Puerto Madero”.

En ese momento, Rincón reveló: “Yo me callé la boca, me fui a mi piecita de dos por dos en la pensión y desde la cama dije ‘acá estoy fallando yo’. ¡Si esta piba que no le da…!”.

Tras el palito para Wanda, Nicole Neumann e Iliana Calabró, también invitadas al ciclo, le retrucaron: “¡Le re da!”.

¡Tremendo!