Andy Kusnetzoff salió de terapia intermedia, recibió el alta y ya está aislado en una casa

Hace unos días Andy Kusnetzoff informó que había contraído Coronavirus y estaba internado con un fuerte cansancio y malestar en su cuerpo. Permaneció aislado en una clínica porteña y hasta estuvo en terapia intermedia debido a una complicación pulmonar, una neumonía, que no llegó a mayores.

Hoy en su programa "Perros de la Calle" contó que ya abandonó el sanatorio y que debe estar aislado 10 días más. "Estoy mucho mejor recuperándome, así que acá estoy. Ayer me dieron de alta del sanatorio que es lo más importante, no volví a casa todavía estoy en un departamento terminando la cuarentena, me quedan 10 días para poder estar con Flor (su esposa) y con Helena (su hija), estoy solo y sigo aislado, pero bueno estoy bien", dijo en diálogo con sus compañeros.

"En su momento cuando la doctora me dijo que no me podía dejar ir que tenía flor de neumonía, la verdad que entrás en una que no sabés cómo sigue. Empecé a tener fiebre y veía que los médicos me iban chequeando. Me bajaron muchísimo los glóbulos blancos, lo cual era malo porque habla de la infección que tenés y el panorama no era bueno. Uno lo transita y ya, pero hay un día que pasás en el que o mejorás o empeorás y a mí me tocó mejorar...", comentó.