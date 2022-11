Ángel de Brito contra Rodrigo de Paul por la llegada de Tini a Qatar: "Prioriza ver a su novia y no a sus hijos"

Luego de la amarga derrota que tuvo la Selección Argentina contra Arabia Saudita, el equipo de Scaloni se prepara para jugar nuevamente este sábado. Lo cierto es que a Doha llegó la novia de Rodrigo de Paul, la cantante Tini Stoessel. Mucho se habló de su ausencia de la artista en el primer partido de la Selección, y tras la derrota, se dieron a conocer muchos memes y comentarios en Twitter en el que es culpan la artista de "mufar" a la Selección, como le pasó al influencer Chapu Martinez, quien también recibió fuertes amenazas contra el y su familia.

En las ultimas horas, Tini viajó y aterrizó en Doha para acompañar y alentar a su novio y a todo el plantel quien juega este sábado contra México. Sin embargo, una de las que estuvo ausente en este Mundial Qatar 2022 es Camila Homs, la ex de Rodrigo de Pual con quien comparte dos hijos. Cami, había confirmado que se haría presente para alentar a la Selección con sus dos hijos pequeños, pero hubo un cambio de planes.

Yanina Latorre compartiendo en su cuenta de Twitter la llegada de Tini a Qatar

La que confirmó la llegada de la cantante a Doha, fue la panelísta de LAM, Yanina Latorre en su cuenta de Twitter. Por otro lado, en su cuenta de Instagram, Ángel de Brito estuvo interáctuando con sus seguidores y respondió que piensa de la llegada de Tini a Doha y de como Cami Homs no viajó para quedarse con sus hijos. Una seguidora le pregunto: "¿De Paul prioriza ver a su novia y no a sus hijos?", a lo que el conductor, muy filoso como siempre le respondió: "Como todos los jugadores".

La respuesta de Ángel de Brito a su seguidor sobre Rodrigo de Paul y su relación con Tini y sus hijos

El motivo por el cual Cami Homs no viajó a Qatar

Anteriormente se habría confirmado la presencia de Cami Homs al Mundial, pero en las últimas horas se dio a conocer los motivos por los cuales no se encuentra presente. "No creo que viajemos. La verdad que no. Los vamos a ver desde casa y a alentar a la Selección, a todos los chicos, desde casa. Pero bueno nada, por el momento no vamos a viajar", fueron los motivos de Cami Homs.

Camila Homs

También, habló de la posibilidad de estar presente con sus dos hijos si la Selección llega a la final y dijo: "Sí, sería lindo si llegaran a esa instancia. Me gustaría que mis hijos estén en ese momento. Por su papá también, porque es lo más importante de su vida. La verdad es que no lo sé, no hablé del tema y yo creo que nos vamos a quedar acá".