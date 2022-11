Cuándo llega Camila Homs al Mundial Qatar 2022 para apoyar a Rodrigo De Paul

Los rumores sobre la crisis de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel aumentan cada vez más. Lo cierto es que el panorama comienza a ponerse más complejo para el futbolista, luego de que trascendiera la noticia de que Camila Homs estará presente en el Mundial Qatar 2022 para apoyar a la selección Argentina.

Durante la jornada del jueves se conoció que la modelo por fin decidió ir al país asiático, sin embargo, no aportó detalles de cuándo viajará. Ante esto, el periodista Juan Etchegoyen develó el día que Camila Homs viajará a Qatar. En su acostumbrado Mitre Live, el comunicador apuntó: "Hay una información muy importante de Camila Homs que me la cuenta una fuente inobjetable, no voy a decir quién me lo dijo, está confirmado que ella no va al Mundial en su primera fase ni tampoco sus hijos", aseguró el comunicador especialista en espectáculos.

Iría si Argentina pasa a semifinales.

Asimismo, confirmó que la fecha de llegada de la rubia a la competencia intercontinental será cerca del partido que defina al campeón del mundo. "Alguien me decía el fin de semana que si ella va a Qatar será para los partidos finales, ella quiere que sus hijos disfruten con su padre si es campeón del mundo", señaló Etchegoyen.

"De la única manera que puede viajar ella es si Argentina clasifica a la semifinal u obviamente una final, esa es la información que tengo", precisó el periodista, respondiendo una de las últimas incógnitas que la prensa rosa se hacía. En conclusión, el viaje de Camila Homs dependerá exclusivamente si La Scaloneta llega a instancias finales. ¿Veremos a la modelo en el mismo lugar que estará Tini apoyando a Rodrigo De Paul? Tocará esperar.