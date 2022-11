Camila Homs estrenó un outfit de la línea de Zaira Nara: la foto que lo confirma

Camila Homs tiene una muy buena onda con Zaira Nara. La modelo y la famosa conductora son buenas amigas. Aunque no se las ve juntas, tienen buena comunicación a través de las redes sociales. Así quedó confirmado en las últimas horas.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la expareja de Rodrigo De Paul, compartió una fotografía con su hermoso outfit de estreno: Un conjunto deportivo de dos piezas, total pink, que lució con mucha emoción frente a un espejo. Asimismo, Homs acompañó su vestimenta con un cintillo rosado que mantuvo su cabello en orden.

Camila Homs y su outfit total pink.

Las calzas cortas de cintura alta con influencia de crop top, se robaron todas las miradas de los fanáticos de Camila Homs. Incluso, la rubia, etiquetó a la marca de Zaira Nara y a su cuenta personal de Instagram, dejando en evidencia que son muy buenas amigas, a pesar de algunos rumores de mala onda que han surgido con el pasar de los años.

Camila Homs salió a defender a Tini Stoessel

En medio de la frustración que sintieron algunos hinchas de la selección Argentina, por su derrota ante Arabia Saudita, en el debut del Mundial Qatar 2022, señalaron a Tini Stoessel porque Rodrigo De Paul tiene en sus botines grabado la "Triple T", en honor a la cantante. Una característica normal del jugador, porque hace unos años tenía escrito el nombre de Camila Homs. Pues por esto, los usuarios en redes le pedían que cambiara los botines para el encuentro con México, ya que asumieron que estos les trajo mala suerte a La Scaloneta.

Homs defendió a Tini.

Tras la polémica que esto causó, Camila Homs salió al cruce y fue consultada por dicha situación en Socios del Espectáculo: "No miré la verdad mucho las redes. La gente es mala, pobre chica", partió comentando, para luego sentenciar: "Me parece que no tiene nada que ver, es algo del partido, puede ir bien, puede ir mal", confirmando así que no está de acuerdo con los haters contra Tini Stoessel.