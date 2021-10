Ángel de Brito, lapidario con Mauro Caiazza: "Estúpido, mantenido e inútil"

Ángel de Brito perdió los estribos y a través de sus redes disparó contra Mauro Caiazza, el ex de Jimena Barón.

Todo comenzó cuando este din de semana, el exparticipante de ShowMatch respondió un comentario del periodista de "Los ángeles de la mañana" y este último fue lapidario.

"Mauro Caiazza acepta entrevistas con la condición de que NO LE PREGUNTEN por Jimena Barón", decía el mensaje de Ángel en su cuenta de Twitter al que el bailarín respondió: "No acepté la entrevista cuando supe que era para vos o pa' tu gente. Porque todo lo que dicen es mentira y porque tu programa me vale verg*".



Al ver esta contundente respuesta de Caiazza, De Brito no tuvo piedad y fue contundente en su descargo sin filtro: "¡Hola estúpido! Jamás te pedí una nota. Conté una anécdota. Debiera darte vergüenza ser un mantenido por @baronjimena. Mantenido inútil", respondió en Twitter.



Luego, agregó: "Me cansé de las formalidades. Váyanse todos a c*gar", escribió.

Las repercusiones de la respuesta de Ángel de Brito a Mauro Caiazza

Tras el fuerte descargo de Ángel de Brito contra el bailarín, sus seguidores se tomaron con humor los dichos del periodista y viralizaron el mensaje.

"Si alguien patento la frase 'amiga de Pampita' vos tenés que patentar el 'Hola estúpido'", "Cuando llegue a mi trabajo voy a decir 'Hola estúpidos'”, "Hola estúpido! como respuesta a todoooooo JAJAJAJ te amo", fueron algunas de las respuestas que recibió el conductor de LAM tras su exabrupto en Twitter.