La teoría de Ángel de Brito sobre el ida y vuelta entre Agustín Sierra y Laurita Fernández

Un pícaro ida y vuelta entre Agustín "Cachete" Sierra y Laurita Fernández en el Cantando 2020 generó un gran revuelo semanas atrás, sin embargo, días después la conductora confirmaba su reconciliación con Nico Cabré.

Pese a esta novedad, el galán de "Sex" no pierde las esperanzas y aseguró: “Me parece una mujer hermosa y ahora entendemos que está en una relación o tratando de reconstruirla. No es el momento, pero uno nunca pierde las esperanzas”, señaló Cachete​ y pese a que invitó a la bailarina a tomar unos mates, ella lo cortó en seco: “Ya tengo quien me cebe mate. Mate dulce con mucho edulcorante”, le dijo sin pelos en la lengua.

Tras este cruce entre ambos en la pista del cantando, Ángel de Brito lanzó su filosa teoría y reveló: "Yo pensé que había terminado, pero ayer (por el lunes) Cachete insistió. Ella no le cortó tanto el rostro. Yo se los dije el primer día, algo olí. Para mí a Laurita le gusta, pero está ocupada".

Por último, cerró: "Para mí a Laurita le gusta, pero, obviamente, está con Cabré y ella no es de mezclar las cosas".