Juliana Awada dijo adiós a su lugar favorito de la Quinta de Olivos

Esta tarde me despedí de Elba, Silvia y Hugo. Juntos proyectamos esta huerta que hoy está tan linda. Ellos ayudaron a cuidar este espacio, que no sólo produjo alimentos para quienes trabajan en Olivos sino que también ayudó a abastecer a otras huertas comunitarias. Gracias por todo el amor y la dedicación que le pusieron todos los días. Los voy a recordar con mucho cariño. 🌱🌱