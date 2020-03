Aníbal Pachano cruzó a la guionista de ATAV y defendió a Jimena Barón

Semanas atrás, Jimena Barón se convirtió en el centro de las polémicas por un afiche en el que promocionaba su último hit, "Puta". Varios salieron a decir que hacía apología de la postitución, entre ellas Carolina Aguirre, que fue muy crítica de la publicación de la cantante. Ahora, Aníbal Pachano salió a defender a "La Cobra".

“Me parece que han hecho todo un circo. Jimena es una mina muy laburadora. Es una buena persona que ha creado un hijo en soledad bancándose todas y si escuché y leí un descargo que hizo una escritora o una guionista y me pareció de cuarta”, comenzó diciendo el bailarín y empresario de manera contundente.

En ese sentido, sumó: “Tiene que volver a empezar porque si quiere hablar de los derechos de la mujer, primero no tiene que agredir a otra mujer para dar un descargo”.

“En todo caso tiene que decir lo que no le gusta o lo que le molestó sobre lo que dice una persona sobre un tema pero no empezar a sacar los trapitos al sol y habría que revisarle su placard que quizás no lo tiene tan limpio”, cerró Pachano en diálogo con Radio Mitre.