Soledad Pastorutti a 13 años de su casamiento: “Celebrar mi boda fue un sueño cumplido”

Se cumplen 13 años de la inolvidable boda de Soledad Pastorutti. Y es que fue el 21 de abril de 2007 cuando la popular cantante se casó por civil con Jeremías Audoglio, tras siete años de noviazgo y en Arequito, el pueblo que la vio crecer. Una semana después, la “Sole” contrajo nupcias religiosas en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y ante una multitud de más de dos mil personas, entre los que se incluían familiares y vecinos de esa localidad del sur santafesino.

“Celebrar mi boda fue un sueño cumplido. Una vez que conocí a Jere, dije ¨él es la persona¨ y realmente siempre soñé con festejar con una gran fiesta, la iglesia con todo, y me encantó. Definitivamente lo volvería hacer”, aseguró en diálogo con CARAS la cantante, quien acaba de presentar “Cambiar la vida”, canción ya disponible en las plataformas digitales que grabó con Jorge Rojas y fue creada para ser la cortina principal de “Alas Rotas”, la nueva novela de origen turco que Telefe lanzará en el mes de mayo.

“Los sentimientos fueron muchos. Primó porsupuesto el amor, pero de momentos llegaban los nervios, la incertidumbre, también la melancolía, la nostalgia por dejar mi viejo hogar y el de mis padres. Una mezcla de sensaciones pero siempre con mucha alegría y con mucha pasión. Viví cada pasito, desde que empezamos a pensar en la fiesta, los preparativos y la celebración religiosa, hasta que llegó ese día”, confesó Soledad sobre uno de los días más especiales de su vida.

La artista se encuentra terminando el lanzamiento de “La gringa”, su nuevo disco y el N° 16 de su carrera. Si bien estaba programada para la primera quincena de mayo, la fecha de lanzamiento del disco todavía es una incógnita, ya que la pandemia de coronavirus abrió un gran signo de interrogación. Lo que sí está confirmado el lanzamiento de su nuevo single “La Valeria”, canción que le compuso a su abuela y relata justamente la historia de otro casamiento de la familia, el de la abuela Valeria.

“¿El momento más emocionante de mi boda? Creo que fue el ¨Sí, quiero¨ de la iglesia…aunque también podría contar entre esos momentos el día del civil, cuando hicimos una fiesta más pequeña. Éramos 70 personas, pero porque los dos somos de familia numerosa. Recuerdo que toda la gente que vino al civil se divirtió mucho, la pasaron súper. Bailamos, nos divertimos tanto…fue en casa, duró un día entero y fuimos todos inmensamente felices, a pesar de que el clima no acompañó, porque había llovido mucho. Y después fue emocionante el primer día en nuestra casa juntos: el despertar con Jeremías, recuerdo, fue muy lindo para mí”, detalló la cantante, quien llegó al altar acompañada por su padre y ocho niños, y lució un vestido blanco con lazo dorado, con un corset con toques del mismo color y una larga cola de tul. Su novio vestía un jaquet.

Aquel día, la ceremonia terminó con un show de fuegos artificiales que iluminó la iglesia y la plaza central del pueblo y fue cerca de las 20.30 cuando los recién casados partieron hacia Rosario, donde se realizó una fiesta para 800 invitados en el salón Metropolitano del Shopping Alto Rosario. Radiantes, los novios entraron al lugar acompañados de la canción “She”, de Elvis Costello. La luna de miel fue en Europa; un regalo que les hicieron los invitados.

“Después de todos estos años juntos es difícil elegir una palabra para definir a Jere, pero es un gran compañero. Se ha convertido en un pilar fundamental para mí y siempre está, nunca me deja, esa es una de las demostraciones de amor más fuertes que he recibido, está siempre. Jere me acompaña en las buenas y en las malas, es el mejor compañero que pude haber tenido además de que es una gran padre. Nuestro amor es un amor de mucha compresión, con momentos de mucha pasión y de alegría, pero sobre todo es esa sensación de saber que nos hemos elegido el uno para el otro y que hemos sido nuestra mejor opción. Nos elegiríamos de nuevo”, se sinceró Soledad frente a su nuevo aniversario de casada.

“Cómo vamos a celebrar? No somos de celebrar mucho la fecha de boda, pero debo reconocer que Jere es quien recuerda más las fechas, yo soy más dispersa. Me cuesta mucho muchísimo recordar fechas y aniversarios, pero él siempre me lo recuerda con un beso y es muy cariñoso. Por ahí yo soy un poquito más fría, pero ya nos conocemos, entendemos y nos queremos así. Calculo que festejaremos en familia como lo hemos hecho siempre, como casi todos los días de nuestras vidas, comiendo juntos y disfrutando con los seres queridos y con nuestras hijas que son dos regalos maravillosos, dos milagros hermosos. En esta cuarentena celebramos seguro en casa, como debe ser”, concluye la artista, quien de ser posible presentará su nuevo disco en octubre, mes en el que cumple 40 años, en el Movistar Arena y comenzar los festejos por sus 25 años de carrera artística.