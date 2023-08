Oscar El Negro González Oro se convirtió en una de las figuras más comentadas del último tiempo por su paso por Nosotros a la Mañana y las polémicas que trajo consigo.

El periodista también mantuvo algunas relaciones amorosas que se hicieron públicas y así fue que su ex novio, el actor Mauro Francisco, se convirtió en foco de atención durante su paso por el ciclo Mañanas Públicas.

Mauro Francisco y el Negro Oro.

El actor, que forma parte de la obra Costa Presidenta, contó cómo manejó la fama durante su romance con El Negro González Oro durante 2019.

Qué dijo Mauro Francisco sobre su relación con El Negro González Oro

En este contexto, el actor contó algunos detalles de aquel vínculo con El Negro González Oro que terminó en 2019.

"La verdad es que ahí fue medio que me apabullé, hicimos en Cortá por Lozano la terapia, y la hicimos con El Negro. Ellos se divirtieron a más no poder, él y Vero la tienen muy clara. Pero las redes explotaban para comentarios de lo que se te ocurra...", dijo Mauro sobre la creciente exposición que implicó su romance.

Mauro Francisco protagonista de Costa Presidenta.

A pesar del precio de la fama, Mauro reconoció que su relación con El Negro González Oro fue hermosa. "La pasé mal y de ahí no fui a ningún programa más. Después sí me preguntan porque obviamente siempre me van a preguntar por El Negro porque la relación fue muy pública y no me molesta, estoy muy orgulloso. Fue una relación hermosa y hoy me manejaría diferente".