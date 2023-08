Tras su conflicto con Cinthia Fernández, el Negro González Oro vuelve a Uruguay

El Negro González Oro tomó la posta de Nosotros a la Mañana luego de que el Pollo Álvarez abandone la conducción. Sin embargo, tuvo varios cruces con Cinthia Fernández ya que la callaba en vivo y no la dejaba preguntar por su estilo frontal. La panelista se sintió muy mal por esta situación y mostró su descontento en vivo. Ahora, él habló en Intrusos.

A pesar de que el programa de Flor de la V lo fue a buscar, el Negro González Oro se mantuvo firme en su postura de no dar muchas declaraciones al respecto, y lo cumplió porque logró responder las preguntas del notero de Intrusos sin decir nada. De todas formas, reveló que luego del enfrentamiento con Cinthia Fernández, volverá a Uruguay,

Negro González Oro

"No voy a hablar más, ¿listo?", le respondió el Negro González Oro a Alejandro Guatti cuando le consultó sobre este tenso momento que se vivió al aire. Por supuesto que el notero siguió insistiendo y al conductor no le quedó otra que responder. "No me hizo mal, no leo nada, no me interesa el tema", contestó con mucha mala gana.

Luego de este ida y vuelta entre el Negro González Oro y Cinthia Fernández, en los medios comenzó a correr el rumor de que la panelista no iba a volver a Nosotros a la Mañana. Con respecto a esto, él se desligó del tema y dijo: "No tengo la menor idea. No soy productor, soy conductor".

Aunque reconoció que no sabe si Cinthia Fernández va a volver o no al programa, el Negro González Oro dijo que va a estar todo bien en el caso de que decida sentarse devuelta en su panel y que van a seguir con la mejor relación posible.

Por último, el notero de Intrusos le preguntó si va a volver a Uruguay, a lo que el Negro González Oro afirmó y reveló que conducirá el programa una semana más y luego volverá a su país natal.