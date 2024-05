La edición de mayo 2024 de la Argentina Comic Con concluyó con éxito rotundo, reuniendo a más de 100.000 entusiastas del cine, la televisión, el cómic y la cultura pop en el Centro Costa Salguero durante los días 24, 25 y 26 de mayo.

La convención ofreció un sinfín de actividades y presentaciones que hicieron las delicias de los fans especialmente con la participación de Ernie Hudson, legendario actor de "Los Cazafantasmas", quien compartió sus memorables experiencias en la franquicia.

El segundo día de la convención también tuvo momentos inolvidables. El panel de Enzo Vogrincic, conocido por su papel de Numa en "La sociedad de la nieve", fue uno de los puntos culminantes, con el público enloqueciendo ante su presencia en el escenario principal.

También participaron Juan Guzmán y Emilio Treviño, quienes encantaron al público con sus historias y anécdotas.

Otra atracción destacada fue el show de Alejandro Szykula, creador de "Alejo y Valentina". Szykula presentó un adelanto exclusivo de la nueva temporada de la popular serie, dejando a los fanáticos ansiosos por más.

La música se hizo presente en esta edición de Argentina Comic Con

La música también tuvo su lugar en el evento, con el concierto de Kiseki, que hizo un recorrido por las canciones más emblemáticas del animé. Máximo Meyer ofreció un show emocionante en el escenario principal, interpretando temas de los musicales "Once", "Querido Evan" y "Casi Normales", acompañado de invitados especiales que hicieron vibrar al público.

También fueron parte de la jornada del fin de semana Reservoir Songs, que interpretaron temas icónicos de las películas de Tarantino, y Back to the Orchestra, dirigida por Damián Mahler, que tocó canciones emblemáticas de la historia del cine. The Beats, con sus covers de The Beatles, también hicieron vibrar a los asistentes.

El domingo culminó con la final del concurso de cosplay, uno de los eventos más esperados por su despliegue de creatividad y talento. La jornada también incluyó la Star Wars Parade, que llenó de magia y nostalgia el Centro Costa Salguero. Para cerrar la noche, el tributo a Queen por parte de la banda Reina Madre dejó a todos los presentes con la energía y el entusiasmo al máximo.

VO