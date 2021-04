Aseguran que el Tucu López ya se olvidó de Jimena Barón y que está detrás de otras mujeres

Jimena Barón hizo su regreso triunfal a las redes sociales para promocionar Flor de involución, su nuevo tema. La vuelta también sirvió para anunciar que estaba separada del Tucu López, noticia que él confirmaría asegurando que desde hacía un mes no estaban juntos.

“La separación fue hace un mes y yo estoy re bien”, había declarado López luego de que Jimena revelara la noticia. En medio de este anuncio ahora se conoció que el actor de Sex ya se habría olvidado de "La Cobra" y que de hecho ya está "stalkeando (revisando) a otras mujeres.

“El Tucu ya está en otra, hace más de un mes empezó a stalkear a otras chicas”, contó Mariana Brey en Los Ángeles de la Mañana.

En ese, el propio Tucu se había definido como “soltero” y había aclarado que “Yo nunca volví con una ex. Cuando cierro un vínculo ya está. Va por ese lado. Es eso”.

Confirman que el Tucu López no estará en La Academia: "La mano negra de Jimena Barón"

Ángel de Brito confirmó que Tucu López no será parte de La Academia. El conductor de LAM dio el listado de participantes que serán parte del reality de Laflia y el ex de Jimena Barón no está entre las opciones.

“Jimena está muy atenta a las noticias de La Academia”, contó el conductor y agregó: "En esta lista que me pasó producción no está. Es la mano negra de Jimena Barón”.

“El estaba muy asustado por la parte mediática. Te digo lo que me contaron. Más a partir de que se separó de Jimena”, sumó Mariana Brey sobre la situación.