Alma Gandini, la hija de Laura Ubfal, se convirtió en una de las nuevas figuras de ATAV 2, la novela de eltrece centrada en los 80 en donde, además de contar los horrores de la dictadura militar, también se hace un recorrido por el mundo del espectáculo y las vedettes.

La joven le da vida a Pamela, una vedette que se presenta en el club que dirige Horacio Hills, interpretado por Juan Gil Navarro.

“Muy feliz de ser parte de este proyecto hermoso, gracias por la oportunidad”, escribió Alma en sus redes sociales donde también compartió unas fotos del look que usa su personaje en ATAV 2. "Jugando a ser una vedette en los 80'", destacó.

Quién es Alma Gandini, la hija de Laura Ubfal que brilla en ATAV 2

Alma tiene 28 años y es fanática de River Plate. Gracias al trabajo de su famosa mamá, la joven recorrió estudios de televisión y conoció a grandes celebridades siendo muy chica. Pero pese a esto, Gandini evita nombrar a Laura Ubfal cuando va a los castings, ya que quiere ganarse su propio lugar. “Hace once años que trabaja y no quiere decir que es hija de Laura Ubfal. No quiso ni llevar mi apellido, hizo su vida y su carrera. Estoy muy orgullosa”, señaló la periodista sobre la trayectoria de su hija.

A su corta edad ya ha formado parte de muchas producciones locales como "El Encargado", donde trabajó junto a Guillermo Francella. Además, participó de éxitos como “Graduados”, “La Pelu”, “100 días para enamorarse” y “El marginal”.

Alma supo que quería ser actriz siendo muy chica y se lo manifestó a Laura: “Cuando le dije que quería ser actriz le gustó la idea, está feliz, pero sabe que es una carrera difícil. Siempre me dijo que tenía que ser paciente y saber elegir”, dijo Gandini en una reciente entrevista.

