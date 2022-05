El video de María Becerra en medio del romance de la China Suárez con Rusherking

María Becerra compartió un sugerente video en medio del romance de la China Suárez con Rusherking, su ex novio.

La publicación surgió antes de las imágenes de la actriz en el after party de los Premios Martín Fierro 2022. En este post que subió a Tik Tok, la cantante presenta su tema "Hasta los dientes".

"Cuando estás escuchando 'Hasta los dientes' y te acordás de él", escribió María Becerra mientras usa el nuevo filtro que transforma su rostro en una cara triste.

"Niño hasta en mis sueños tú me haces sufrir. Te ví con tu ex y me quise morir. No te quiero compartir, te quiero solo pa mí", dice el fragmento de la canción que eligió María Becerra para este post que, como es obvio despertó comentarios.

El video de la China Suárez y Rusherking, mimosos

Después de este video de María Becerra, aparecieron imágenes que confirman el amorío entre la China Suárez y Rusherking.

Durante la fiesta posterior a la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2022, aparecieron imágenes de la actriz y el cantante muy cerca disfrutando de la celebración.

Fue Pampito uno de los periodistas que difundió las imágenes inéditas, en donde se observaba al músico dándole besos en el cuello a la actriz mientras ella bailaba "Disciplina", el tema de Lali Espósito.

"La China y Rusherking muy mimosos… Súper juntos en el after party de los MF", escribió el panelista de "Mañanísima" a través de Twitter luego de compartir el video en sus otras redes sociales.