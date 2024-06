Gran Hermano está próximo a finalizar, pero ahora el reality se desarrolla fuera de la casa, ya que los llamados "favoritos" fueron eliminados. Furia Scaglione fue una de las jugadoras más polémicas de la edición y ahora debió enfrentarse a "La noche de los Ex".

Furia Scaglione

Tras su eliminación, Juliana “Furia” Scaglione no dejo de generar titulares y estar en boca de todos. La jugadora más explosiva del reality pasea por los programas explicando su plan de juego y respondiendo a las críticas sobre su comportamiento dentro de la casa.

Ahora que utiliza sus redes sociales, Furia aprovecha para hablar a diario con sus miles de seguidores. Y antes de la “La noche de los Ex”, la exhermanita le hizo un polémico pedido a su fandom, los furiosos: "Hoy voy a "La noche de los ex" y va a haber panelistas que saben que se las picaron conmigo. Necesito algo importante”.

"¿Ustedes se animan a ver el archivo oculto de cada uno de ellos? Esto es, buscar el pasado de cada panelista que está ahí sentado. Solamente los que hablaron mal de mí. Les dejo laburo" pidió la ex hermanita.

Furia Scaglione en la “La noche de los Ex”

Juliana “Furia” Scaglione participo en la “La noche de los Ex”, tras pedirle a su fandom un peculiar favor. Así, la ex hermanita más icónica de la casa más famosa del país protagonizo un polémico debate en el programa que conduce Roberto Funes Ugarte.

Tras su controvertida ausencia en “La noche de los Ex”, Juliana finalmente enfrentó a los panelistas del debate en compañía de Martín Ku, el último eliminado del reality. Entonces, los ex participantes hablaron sobre sus errores en la estrategia de juego que los llevo a armar la valija e irse.

Juliana Scaglione y Martin Ku.

“Estábamos todos bien, pero sabíamos que iba a llegar el momento de dispararnos” empezó diciendo Juliana Scaglione. “Siempre jugué muy fría, muy calculadora, muy mental, pero me empecé a encariñar con los últimos que quedaban y consideré que me iba a empezar a costar eliminar” agrego. Sin embargo, la ex jugadora no quiso responder si se auto eliminó.

Por su parte, Martin Ku insinuó que Coy, la hermana de Furia, apuntó contra él cuando ingresó a la casa generando que Juliana lo enfrentará e influyera en su eliminación. “Cuando Coy se va dice ‘Vendetta’ y dije ¿Quién era el traidor? Martin” detallo Furia.

Furia Scaglione

Asimismo, Furia, al ser consultada sobre su personalidad dentro de la casa, aclaró que “Fui un 50 porciento Juliana y 50 porciento personaje; soy muy graciosa, divertida y genero muchas sensaciones. Yo sabia que soy muy motivadora y si motivaba jugadores no los iba a sacar, tenia que eliminarlos”.

Igualmente, Juliana "Furia" Scaglione y Martín Ku dejaron sus discusiones dentro del reality y se dieron un fuerte abrazo de reconciliación para sellar su respeto y amistad fuera de la casa de Gran Hermano

N.L