Así fue el regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Después de 9 meses, Mirtha Legrand volvió finalmente a la televisión. Bajo un estricto protocolo, la conductora regresó a La noche de Mirtha, el programa que todo este tiempo estuvo a cargo de Juana Viale, su nieta.

"Volver acá después de 9 meses me parece tan raro. Me costó dormirme eh", dijo la Chiqui después de hacer su entrada triunfal en donde presentó el elegante vestido de Claudio Cosano que lució para la ocasión. Un traje de piedras azueles con bijouterie a tono.

"Me dejaste el programa en un momento fantástico", bromeó Juana previo a sentarse a la mesa.



"Te quiero felicitar, lo que has hecho es maravilloso", le dijo Mirtha muy emocionada. "Voy a dedicar este programa a mi querida hermana Goldy, que se fue hace unos meses", agregó la Chiqui.



En su charla con Juana, la diva habló de cómo llevó la cuarentena y dijo haberse sentido "presa". Pese a esto dijo que quiere aplicarse la vacuna ya, sea cuál sea.





El recuerdo de Goldy

Luego de dedicarle el programa a su hermana, Mirtha profundizó aún más lo doloroso de la pérdida de su gemela, quien falleció de muerte súbita meses atrás.



"Es lamentable mi vida sin ella. La partida de ella fue terrible, era todo para mí, ella me informaba a mí...no pude despedirla", dijo Legrand.

"Hay días que me despierto llorando con el recuerdo de ella. He tenido pérdidas que me han hecho mucho daño pero saco fuerzas por no sé de dónde...", dijo la Chiqui.