Barby Franco habló por primera vez sobre su vínculo con María y Delfina Burlando, las hijas mayores de su pareja, con quienes se rumoreaba que tenía una relación distante y con rispideces.

“Vivo con el doctor Burlando hace 12 años y desde que nació Saritah, a la casa, por primera vez, la siento mía, nuestra. Antes no me pasaba. No sentía que era mi casa y tenía la sensación de que en algún momento me iba a ir e iba a volver a mi departamento en Barracas”, comenzó relatando Barby en una entrevista con la revista Pronto.

“Pero desde que nació nuestra hija, esta casa se convirtió en un hogar. Eso: hay olor a hogar, a familia y cambió todo”, contó la modelo, asegurando que la llegada de Sarah cambió las cosas para bien: “Cambió todo: la energía, el vínculo, el amor”.

La convivencia de Barby Franco con las hijas de Burlando

“Acá vivimos muchos años con Delfina y María, casi nueve años con ellas. María tiene 31 años, es diseñadora y ahora está estudiando derecho. Delfina tiene 29, es abogada y trabaja con Burlando”, explicó Barby en su entrevista, explicando la dinámica familiar que supieron llevar y el presente de las chicas.

Siguiendo su relato, Barby habló de la buena onda y conexión con las hijas de su pareja y aseguró que eso la llevó a estudiar abogacía como ellas. “Yo también estoy estudiando abogacía, pero voy muy lento. Recién en primer año”, confesó.

