Barby Franco atacó a Mariana Brey y la acusó de querer conquistar a Burlando

Mariana Brey y Barby Franco se cruzaron en Los ángeles de la mañana y revivieron una antigua polémica.

Todo empezó cuando Fernando Burlando aseguró que no iba de visita al programa de Ángel de Brito para no tener problemas con su pareja. Es que, meses atrás, Brey confesó que había tenido un fugaz pero intenso romance con el abogado y que había sido uno de sus grandes amores.

Lo cierto es que este dato no le gustó nada a Franco que este viernes salió en vivo en LAM para ponerle los puntos a su "enemiga" que, según su versión, le envía mensajes a su novio. “Señora, pero es algo de hace diez años. Le voy a poner un bozal legal porque ya no queda otra. No está bueno. No me gusta que esté beboteándolo y encima le mande mensajes. ¡Y también deja como un bolu… al marido! También quiero cuidar a (Pablo Melillo), el marido de Mariana”, disparó Franco en un móvil.

“Mis mensajes están siempre relacionados con los contenidos del programa siempre. No tengo otro tipo de mensajes, y si los hay, que los muestre sin problemas”, disparó Brey.