El contundente post de El Polaco tras la filtración de los chats con su ex

Después de la filtración de los picantes chats con Valeria Aquino, El Polaco hizo un contundente post.

En medio de la polémica, el músico compartió un romántico video con Barby Silenzi que acompaña con una romántica canción. “Apareciste tú, desvelo de mis noches sin amor”, dice el fragmento del tema de Cacho Castaña que eligió para echar por tierra cualquier especulación de crisis.

Durante esta semana, Silenzi dio muestras de que el amor sigue intacto con el artista y decidió hacer frente rumores de crisis cuando salieron a la luz imágenes del músico con dos mujeres. “Ni siquiera le hice un planteo. Confío en él”, dijo la ex participante del Bailando.

Luego, la morocha también se metió en la polémica discusión entre el cantante tropical y Aquino, donde se tiraron con munición gruesa mediante WhatsApp. "No me escribas más. Y no me culpes a mí. Es hora de madurar Polaco. Sos un hombre ya. Con tres hijos madura!!!!", le dice Aquino durante el chat que difundió el sitio Primicias Ya.

Es en ese momento en el que Silenzi decide intervenir y tira: “Vale soy Barby, ya está con esta charla", le pidió la bailarina. “La charla la terminamos el Polaco y yo hace rato. Él me escribió y llamó. Yo sólo le respondí como siempre lo hago”, finalizó Valeria.