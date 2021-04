Barby Silenzi habló de los motivos de su separación con El Polaco

Barby Silenzi habló de los verdaderos motivos de ruptura con El Polaco. Después del escándalo en la foto oficial de La Academia, la bailarina hizo oficial la separación y contó las causas.

"Nos separamos por una huevada, te diría. Celos de parte de él. Estábamos en casa, haciendo una historia con mi celular. En el medio de la historia llega un mensaje del papá de mi otra hija (Francisco Delgado) y ahí se pudrió todo”, dijo en Hay que ver.

“El Polaco empezó a mirar para atrás los mensajes. Francisco me comenta las historias de Elena, obviamente, y una vez, ya no me acuerdo ni cuando fue, me comentó una historia a mí. En forma de chiste me puso ‘¿te mando una foto?’”, agregó.

Luego, Barby Silenzi siguió con su descargo y fue contundente. “A eso no lo veo como un engaño. Yo no le mandé nada a nadie. La ex de él le ha mandado fotos, ¿y qué querés que haga? ¿Me enojé y me separé? No”, disparó.

¿Será Valeria Aquino?

El Polaco la dejó plantada a Barby Silenzi

Antes de la foto oficial de La Academia, trascendió un fuerte escándalo que habría tenido por protagonistas a Barby Silenzi y El Polaco.

Según informaron en Hay que ver, el programa de José María Listorti la bailarina confesó que se encontraba en su casa, “maquillada y vestida para la foto” de La Academia y reveló que El Polaco “la dejó plantada a propósito”.

“Estoy acá con mi peinador. Estoy lista. El Polaco me tenía que pasar a buscar para hacer las fotos y me dejó plantada así que eso es lo que pasó. Él me dijo ‘Si querés bailar, yo bailo’ y ahora me dejó plantada a propósito”, reveló.