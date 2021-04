Primer escándalo en La Academia: el enojo de Barby Silenzi contra El Polaco

El Polaco y Barby Silenzi están nuevamente separados. Se lo confirmó el cantante de 33 años a Ángel de Brito, quien confesó que cree que se trata de una movida de prensa para el inicio de La Academia.

"Están separados el Polaco y Barby Silenzi. Hoy tienen turno para su foto de La Academia, se van a ver a la tarde ahí. Obviamente todo el mundo les va a preguntar, yo creo que Barby no quería esta pregunta hoy", expresó el periodista.

Pero ese día por la tarde todo empeoró cuando el cantante le dijo al ciclo Hay que ver que están “separados para siempre”, y luego, cuando el programa de José María Listorti logró comunicarse con Silenzi, la bailarina confesó que se encontraba en su casa, “maquillada y vestida para la foto” de La Academia y reveló que El Polaco “la dejó plantada a propósito”.



De hecho, Barby le envió un video y un audio a Majo Martino en el que se la podía ver lista para salir: “Estoy acá con mi peinador. Estoy lista. El Polaco me tenía que pasar a buscar para hacer las fotos y me dejó plantada así que eso es lo que pasó. Él me dijo ‘Si querés bailar, yo bailo’ y ahora me dejó plantada a propósito”.

El descargo de El Polaco tras el escándalo con Barby Silenzi

En medio de la polémica y tras el duro final de Barby Silenzi y El Polaco, el cantante tropical hizo un curiosos descargo.

Luego de confirmar que la ruptura era "para siempre", el músico fue por más y aseguró: "Ella es el gran amor de mi vida, la voy a amar siempre con todo mi corazón, pero cuando las cosas se terminan, se terminan. Me da tristeza en mi corazón porque yo quería tener una familia, como siempre que intenté ser feliz. No voy a llorar en cámara... Me separé y estoy triste".

VO