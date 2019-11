Bianca Iovenitti, la ex de Fede Bal tras verlo con otra mujer: "Él quería volver conmigo"

El fin de semana, más precisamente el domingo Fede Bal se mostró muy acaramelado con una joven instagramer uruguaya, Melina Carballo con quien viajó de Montevideo a Punta del Este y las imágenes de ellos juntos recorrieron los medios. Y si bien el actor le ratificó a CARAS que "ella es divina, nos estamos conociendo así que a las personas que dicen que estamos juntos o de novios les digo que es una locura pensar así", en "Incorrectas" por América habló su ex novia, la bailarina Bianca Iovenitti y aseguró que él le pidió volver con ella.

"Me voy a sincerar porque a veces por no hablar termino quedando mal yo. La realidad es que en este tiempo estuve hablando con Fede. Él me volvió a escribir y volvimos a hablar. Nos volvimos a ver. Hasta ayer a la noche estuvimos hablando y estuvo diciendo que quería volver conmigo. Yo no sabía nada de esta chica”, comenzó diciendo.

"Cuando pasa todo esto le pregunto por qué en el mismo momento en el que estaba con la chica hablaba conmigo y me decía que quería volver. Ayer a la noche tuvimos una conversación telefónica de tres horas sobre este tema”, dijo Bianca.

¿En qué quedamos Fede?