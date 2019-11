Maureene Dinar destruyó a Sol Pérez: "Siempre está amatambrada y es grasa"

Entrevistada por Ulises Jaitt en ‘El Show del Espectáculo’ por AM 1300 La Salada, Maureene Dinar disparó contra el look de Sol Pérez al considerar que “es grasa” y que a la hora de ir a una gala elije vestidos que “no están bien hechos” y de “tres talles menos” de los que debería usar.

Sobre la chica del clima dijo sin titubeos: "Sol Pérez es amorosa, pero grasa. Tiene un cuerpo de vedettona. A ella le gusta mostrar sus curvas, apretarse y está bien. De pronto, lo que uno critica cuando la ve, es cómo tiene que ir vestida a una gala con los códigos de una gala. Rompe los códigos porque acá no estamos tan acostumbrados a eso. Si ella se pondría esos mismos vestidos, no tan apretados como tres talles menos y no de tan de mala calidad, estaría mejor. No sé si están bien hechos", dijo.

Además habló sobre la moda: "Acá en la Argentina la unión de diseñadores no es muy buena. Hay muchos celos, historia y no la seguridad de cada uno. Yo hice muchos desfiles en Europa, cosas en Estado Unidos y América Latina: hay más unión, se invitan a los desfiles. Acá, es como una liga nueva. En este momento, por ejemplo, nos estamos uniendo seis diseñadores yendo a Cariló juntos para un proyecto multimarca".