VIDEO| El desopilante tatuaje que le hicieron por error a Brenda Gandini

Realmente es una historia de no creer pero es verdad y la misma Brenda Gandini (35) se encargó de contarlo en "Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff por Telefe. Cuando el conductor le preguntó a Julieta Prandi por sus nuevos tatuajes, la actriz, esposa de Gonzalo Heredia interrumpió y dijo "chicos yo tengo tatuado arroz con pollo acá en una zona que es difícil de mostrar". Ante la risa de todos los participantes luego ella explicó.

"De chica me fui a tatuar una iniciales de una persona que quise mucho y una amiga que sabe chino me dijo: 'te escribieron arroz con pollo'. Yo le dije que no podía ser, no sé si mi amiga me esta cargando o me dijo la verdad pero la verdad es que por el momento creo", contó Brenda a pura risa. Mirá el video...