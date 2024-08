Calu Rivero celebró un momento especial junto a su pareja Aito de la Rúa. El cumpleaños del empresario fue una ocasión para un festejo íntimo, rodeado de amor y calidez familiar.

En las fotos compartidas en las redes sociales, se puede ver a Calu y Aito en un ambiente relajado. La pareja, que ha mantenido su relación en un perfil bajo, se mostró sonriente y feliz en la celebración. En una de las imágenes, se puede ver a Calu abrazando cariñosamente a Aito, demostrando la cercanía y el cariño que comparten.

El festejo fue pequeño y familiar, incluyendo a la mamá del empresario. En una de las fotos, se puede ver a Aito ayudando a su hijo Tao a soplar las velas de su torta, mientras el resto celebra el tierno momento.

Calu Rivero y Aito de la Rúa han elegido mantener su relación lejos del ojo público, centrándose en disfrutar de su tiempo juntos y en familia. Esta celebración es una muestra más de su vida discreta.

De qué trabaja Aíto de la Rúa

Aíto de la Rúa está inmerso en el mundo de los hongos medicinales, un mercado que se le presentó desde Países Bajos y que busca que se desarrolle con más fortaleza para tratar cuestiones relacionadas a la salud mental.

“Tenemos una compañía donde investigamos los beneficios que tiene la psilocibina -un componente presente de los hongos alucinógenos- para la salud. Es un tema totalmente terapéutico y está encarado con seriedad no sólo por el Estado holandés, sino por universidades importantes como la Johns Hopkins de Estados Unidos”, explicó en diálogo con Radio 10.

“Cuando me puse a averiguar entendí que acá (por los beneficios de los hongos) había una posible solución a futuro y me dio mucha intriga. Viajé a Holanda, me conecté con gente muy especializada en las universidades, con neurocientíficos, médicos, que finalmente fueron amigos y compañeros de trabajo. Ojalá la ciencia demuestre que puede ayudar, es el único objetivo: colaborar con la salud mental”, agregó.

